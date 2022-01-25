В Киеве митингующие предприниматели попытались прорваться в здание Рады

В Киеве митинг предпринимателей у Верховной рады, добивающихся налоговых послаблений, закончился потасовкой с правоохранителями.

Как сообщает корреспондент РИА Новости в украинской столицы, 25 января предприниматели прошли по центру Киева, требуя принятия законопроекта об упрощенной системе использования кассовых аппаратов и послаблений в налоговом кодексе, а затем попытались прорваться в здание Верховной рады.

Попытка закончилась столкновением с полицией, во время которого митингующие применяли дымовые шашки и файеры. В результате стычки нескольких её участников задержали. Как минимум одному правоохранителю потребовалась медпомощь.

Протесты украинских предпринимателей начались ещё осенью 2020 года с протестов против антиковидных ограничений. Затем представители малого бизнеса потребовали отменить ряд законов в налоговой сфере. С середины декабря протест предпринимателей был объявлен бессрочным.

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