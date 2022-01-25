В Киеве один из протестующих предпринимателей умер после стычек с полицией

Во время митинга предпринимателей в Киеве один из участников не пришёл в себя после стычек, сообщает издание "Вести".

Уточняется, что протестующему не помогла помощь медиков — его не смогли откачать. При этом факт смерти ещё официально не подтверждён.

"Скорые одна за другой прибывают к Верховной Раде. Полицейские также пострадали, им оказывается помощь", - говорится в сообщении.

Ранее в украинской столице митинг предпринимателей у Верховной рады, добивающихся налоговых послаблений, закончился потасовкой с правоохранителями. При этом известно, что время от времени полиция действует жёстко.

Напомним, что 25 января предприниматели прошли по центру Киева, требуя принятия законопроекта об упрощенной системе использования кассовых аппаратов и послаблений в налоговом кодексе, а затем попытались прорваться в здание Верховной рады.

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