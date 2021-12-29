Туристы подали сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии

Сегодня утром, 29 декабря, специалисты Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии получили сообщение о том, что туристическая группа из Московской области нуждается в помощи.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, семеро альпинистов, которые ранее отправились в поход, подали сигнал SOS.

При этом они указали все необходимые GPS-координаты. Ранее туристы также зарегистрировали планируемый маршрут в МЧС России.

"На поисково-спасательные работы в Черекское ущелье выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС РФ в количестве четырёх человек, с ними одна единица техники", — сказано в официальном релизе.

В ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике уже предупреждали, что с выпадением снега в горах происходит накопление снежных масс на склонах. В этой местности начался лавинообразный сезон. Всего на территории Кабардино-Балкарии обнаружено 132 опасных очага.

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