В Санкт-Петербурге сотрудник ГИБДД отобрал у изрядно выпившего водителя гранату, из которой уже была выдернута чека. Правоохранителю пришлось стоять со взрывчаткой в руке, пока не приехали взрывотехники.
Инцидент произошёл на проспекте Просвещения. Сотрудники полиции остановили автомобиль для проверки документов, но водитель внезапно достал гранату и выдернул чеку.
"Сотрудник успел вырвать оружие из его рук и прижать чеку. Для уверенности ладонь в таком положении замотали изолентой. Разминирование приехало быстро и установило, что граната учебная", — передаёт слова очевидцев "Mash на Мойке".
Почему водитель повёл себя столь неадекватным образом теперь выясняют правоохранительные органы. По сообщению Telegram-канала, "подрывника" задержала полиция.
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