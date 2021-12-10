Следком предъявил окончательное обвинение "казанскому стрелку" Галявиеву

Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Ильназу Галявиеву, который 11 мая 2021 года устроил стрельбу в казанской гимназии № 175.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко, на основании доказательств, собранных в ходе расследования уголовного дела, юноше предъявлено обвинение в совершении сразу нескольких преступлений (по ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Галявиеву грозит тюремный срок за убийство двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних детей, покушение на убийства, изготовление взрывного устройства и умышленное повреждение школьного имущества.

Кроме того, сегодня стало известно, что, согласно результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый признан вменяемым.

Следовательно, он должен нести полную ответственность за уголовные правонарушения.

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