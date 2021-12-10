Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Ильназу Галявиеву, который 11 мая 2021 года устроил стрельбу в казанской гимназии № 175.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко, на основании доказательств, собранных в ходе расследования уголовного дела, юноше предъявлено обвинение в совершении сразу нескольких преступлений (по ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ).
Кроме того, сегодня стало известно, что, согласно результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый признан вменяемым.
Следовательно, он должен нести полную ответственность за уголовные правонарушения.
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