Стала известна личность одного из стрелков, который напал на школу №175 в Казани. Им оказался бывший ученик гимназии, 19-летний Ильназ Г.
В данный момент молодой человек задержан и находится в отделении полиции.
Ранее сообщалось о девяти погибших — учительнице и восьми учениках. Официально информации по стрельбе в казанской школе пока нет.
У 19-летнего Ильназа было официально зарегистрировано оружие. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
По сведениям "РЕН ТВ", у парня сложились трудные отношения с учениками и учителями. Когда Ильназ вошёл в здание, первым он открыл стрельбу по охраннику, затем — по учительнице. Позже нападавший расстрелял учеников в коридоре.
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Стала известна личность одного из стрелков, который напал на школу №175 в Казани.