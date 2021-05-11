Стрельбу в казанской школе открыл её бывший ученик

Стала известна личность одного из стрелков, который напал на школу №175 в Казани. Им оказался бывший ученик гимназии, 19-летний Ильназ Г.

Нападавший на школу в Казани

В данный момент молодой человек задержан и находится в отделении полиции.

Ранее сообщалось о девяти погибших — учительнице и восьми учениках. Официально информации по стрельбе в казанской школе пока нет.

Разрешение на оружие

У 19-летнего Ильназа было официально зарегистрировано оружие. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

По сведениям "РЕН ТВ", у парня сложились трудные отношения с учениками и учителями. Когда Ильназ вошёл в здание, первым он открыл стрельбу по охраннику, затем — по учительнице. Позже нападавший расстрелял учеников в коридоре.