Один человек пострадал при аварийной посадке вертолёта в Бурятии

Частный вертолёт совершил аварийную посадку в Кабанском районе Бурятии 10 декабря.

По информации регионального управления МЧС, в пятницу в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение из Сибирского авиационного поисково-спасательного центра о срабатывании аварийного сигнала вертолета IAR 316B возле села Выдрино.

Частный семиместный вертолёт аварийно приземлился из-за попадания в вихревое кольцо.

Сообщается, что в момент происшествия на борту вертолёта находился только пилот. В результате аварийной посадки он пострадал и в настоящее время находится в медучреждении села Выдрино.

Обстоятельства авиаинцидента в Кабанском районе устанавливаются.

Напомним, 11 ноября в Красноярском крае совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8, следовавший по маршруту Валек — Светлогорск — Игарка. При заходе на посадку в Светлогорске он задел деревья и упал.

В результате происшествия экипаж вертолёта не пострадал. Машина получила значительные повреждения.

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