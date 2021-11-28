В Киргизии задержали депутата по делу о захвате власти

Депутат национального парламента Киргизии Бакытбек Жетигенов задержан по делу о попытке насильственного захвата власти.

"В рамках расследования уголовного дела о попытке захвата власти задержан депутат парламента Бакытбек Жетигенов", - сообщает киргизское информационное агентство "24", ссылаясь на источник.

Ранее Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана рассказал о попытке преступников захватить власть в стране.

По данным работников спецслужб, несколько человек планировали устроить государственный переворот после выборов в парламент. Среди предполагаемых злоумышленников оказались действующие депутаты и экс-чиновники. Обвиняемые хотели организовать митинги и спровоцировать конфликт протестующих с силовиками, после чего свергнуть нынешнюю власть, заявили правоохранители.