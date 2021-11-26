В Киргизии бывшие чиновники и некоторые депутаты хотели устроить госпереворот

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана рассказал о попытке преступников захватить власть в стране.

По данным работников спецслужб, несколько человек планировали устроить государственный переворот после выборов в парламент. Среди предполагаемых злоумышленников оказались действующие депутаты и экс-чиновники. Обвиняемые хотели организовать митинги и спровоцировать конфликт протестующих с силовиками, после чего свергнуть нынешнюю власть, заявили правоохранители.

Как сообщает АКИpress, задержаны 15 предполагаемых преступников. По предварительной информации, они работали с тысячей молодых людей, которые должны были восстать против власти. Полицейские нашли в домах обвиняемых:

оружие и боеприпасы;

наркотики;

документы, подтверждающие преступление.

На данный момент расследование продолжается, устанавливаются личности всех причастных к подготовке переворота людей, заявили в ГКНБ.

Ранее 13 октября президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении своего однофамильца Акылбека Жапарова руководителем Кабинета министров. Он пообещал трудиться ради роста благосостояния государства, а также улучшать жизнь граждан. Также премьер отметил, что займётся борьбой с коррупцией во власти и сделает всё, чтобы увеличить зарплаты бюджетников.

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