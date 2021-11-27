Суд арестовал блогера, который помочился на портрет ветерана

Руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефёдова рассказала, что Измайловский районный суд арестовал 19-летнего блогера, который помочился на стенд с портретом ветерана, на два месяца, сообщает "Вечерняя Москва".

Таким образом, молодой человек заключён под стражу до 25 января следующего года. Уточняется, что его обвиняют по статье "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично".

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых молодой человек мочится на стенд с портретом ветерана. Позже он был задержан в Санкт-Петербурге. Источники в правоохранительных органах рассказали, что парень сбежал в Санкт-Петербург, поскольку испугался возбуждённого уголовного дела. Обвиняемый менял электрички, так как хотел запутать полицейских.

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