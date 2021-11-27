В Нижегородской области описали состояние пострадавших в ходе взрывов на заводе

В пресс-службе властей Нижегородской области рассказали о состоянии пострадавших во время взрывов на заводе боеприпасов в Дзержинске.

По информации правительства, пострадавшие люди уже находятся в медицинских учреждениях.

"Врачи оценивают их (пострадавших. — Прим. ред.) состояние как средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь", — сказали представители региональных властей в разговоре с ТАСС.

Как сообщают СМИ, на месте происшествия находится оперативный штаб, специалисты которого устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Жертв взрывов и пожара пока нет. Также известно, что местные жители не находятся под угрозой. Руководитель Нижегородской области Глеб Никитин распорядился поддержать пострадавших.

На завод в скором времени прилетит оперативная группа центрального аппарата МЧС РФ вместе с руководителем министерства Александром Чуприяном.

Взрывы на заводе боеприпасов прогремели в субботу, 27 ноября. После этого начался пожар площадью 900 кв. м. По данным МЧС, пожарные потушили огонь.

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