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В Нижегородской области на заводе боеприпасов прогремели взрывы

Происшествия

Экстренные службы рассказали, что в субботу, 27 ноября, на заводе боеприпасов в Дзержинске в Нижегородской области произошло несколько взрывов.

В Нижегородской области на заводе боеприпасов прогремели взрывы

По предварительной информации, пострадали двое сотрудников. Как сообщили представители МЧС, утром на предприятии сработала пожарная сигнализация, после чего раздались хлопки. В министерстве отметили, что на территории объекта могут находиться взрывчатые вещества. Пожарных уже направили на место происшествия, передаёт ТАСС.

Также известно, что на заводе вспыхнул пожар площадью 900 кв. м. Власти Дзержинска подтвердили данные о возгорании и взрыве. Вместе с этим в администрации подчеркнули, что местные жители находятся в безопасности.

Работники завода имени Я. М. Свердлова создают треть оборонной продукции и взрывчатки.

Ранее восьмого октября на Амурском газоперерабатывающем заводе случился крупный пожар.

"На Амурском газоперерабатывающем заводе сработала штатная система пожаротушения — произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа", — заявили специалисты предприятия.

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Пять крупнейших взрывов боеприпасов на военных складах России
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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