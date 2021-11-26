Дело о халатности Ростехнадзора завели после ЧП на шахте "Листвяжной" в Кузбассе

В Кемеровской области следователи завели уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора в связи с инцидентом на шахте "Листвяжной".

По информации СКР, дело по статье УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц" возбудили в отношении главных госинспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора.

Как выяснили следователи, в ноябре 2021 года сотрудники Ростехнадзора составили акты о фактически не проводившейся проверке штрека "Листвяжной".

В настоящее время инспекторы задержаны. Решается вопрос об их заключении под стражу. В ближайшее время подозреваемым планируется предъявить обвинение.

По информации властей Кемеровской области, 25 ноября на шахте "Листвяжной", предположительно, произошёл взрыв метано-воздушной смеси. В результате ЧП погибли 46 шахтёров. Позднее в числе жертв инцидента оказались шестеро спасателей, направленных на помощь горнякам. Из-за происшествия на шахте в больницы попали 38 горняков и 11 спасателей.

В связи со случившимся на "Листвяжной" было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В ходе его расследования задержали директора шахты, его первого зама и начальника участка.

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