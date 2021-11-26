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Лотерейный билет на сдачу в магазине принёс россиянке 60 миллионов рублей

Происшествия

Жительница Краснодарского края неожиданно для себя выиграла почти 60 миллионов рублей, узнав об этом только спустя несколько месяцев. Выигрыш ей принёс лотерейный билет, который россиянка приобрела в магазине на сдачу при покупке. Об этом сообщает РИА Новости.

Лотерейный билет на сдачу в магазине принёс россиянке 60 миллионов рублей

"Жительница Краснодарского края летом во время поездки по России оказалась в Мурманске. Девушка зашла за продуктами в магазин, и продавец на кассе предложил ей на сдачу купить билет государсвенной лотереи "Спортлото "6 из 45". Результаты 5989-го тиража оказались для участницы ошеломительными: Алёна выиграла суперприз в размере 58 761 825 рублей. Правда, об этом она узнала лишь спустя несколько месяцев", — рассказали представители гослотерей "Столото".

В компании сообщили, что при приобретении билета нужно было указать номер своего мобильного телефона. Жительница Кубани спустя несколько месяцев при регистрации на сайте "Столото" опять написала уже указанный ранее мобильный номер.

"Смотрю, а в личном кабинете числится неполученный выигрыш 58 миллионов рублей. В тот момент у меня было шоковое состояние", — рассказала счастливица.

Победительница добавила, что до сих пор не может поверить в произошедшее. Она призналась, что этот выигрыш для неё "как снег на голову", и она уже мечтает о том, как его потратит. Девушка хочет выучиться на дизайнера, помогать бездомным животным и уехать путешествовать в Канаду.

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Автор: Светлана Нерадовская
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