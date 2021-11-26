Женщин, протестующих против насилия, турецкий спецназ полил слезоточивым газом

Турецкий спецназ применил слезоточивый газ для разгона большой толпы демонстрантов, протестующих против насилия в отношении женщин в Стамбуле, а также выхода правительства из международного договора, посвящённого борьбе с ним.

По сообщениям турецких СМИ, тысячи человек, преимущественно женщин, прошли маршем на площадь Таксим в Стамбуле вечером четверг. Так люди отметили "Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин".

Протестующие несли плакаты и транспаранты и скандировали антиправительственные лозунги, требуя положить конец "убийствам женщин":

345 женщин в Турции были убиты в результате актов насилия по признаку пола в этом году, в 2020 в стране погибли 410 турчанок.

Однако площадь оказалась забаррикадирована полицейскими и спецназом. Силовики применили слезоточивый газ по толпе, приказав участникам марша разойтись. Видео потасовки с полицией разлетелись по Интернету. На них видно, как офицеры приближаются к демонстрантам, чтобы оттеснить их от площади, а над толпой клубятся пары слезоточивого газа.

В тот же день протесты прошли и в других городах Турции, так как в июле правительство официально вышло из международного договора, направленного на борьбу с насилием в отношении женщин.

Известный как Стамбульская конвенция пакт был заключён в 2011 году, но президент Реджеп Тайип Эрдоган решил выйти из него, что было подвергнуто резкой критике как местными активистами, так и иностранными лидерами, а президент США Джо Байден назвал этот шаг “глубоко разочаровывающим”.

Анкара, со своей стороны, заявила, что конвенция была “инициирована людьми, пытающимися нормализовать гомосексуальность”, что, “несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции”. Тем не менее правительство настаивало на том, что оно “не откажется от своей борьбы с насилием в семье” и будет “продолжать защищать безопасность и права всех женщин”.

К слову, напомним, в Турции уже несколько дней не прекращаются протесты с требованием отставки правительства Эрдогана из-за резкого обвала лиры.