Массовые протесты в Турции: народ требует отставки Эрдогана из-за обвала лиры

Протестующие вышли на улицы Анкары и Стамбула, требуя отставки президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его правительства из-за стремительного роста инфляции.

Во вторник вечером протестующие прошли маршем по улицам анкарского района Чанкая, где расположено большинство правительственных зданий и правительственных учреждений Турции.

Они скандировали "истифа” (в отставку) и название правящей партии Эрдогана, Партии справедливости и развития (ПСР). Многие свистели и стучали кастрюлями и сковородками, чтобы произвести шум.

Протесты проходят на фоне обострения валютного кризиса. Турецкая лира подорожала с 0,1 доллара до 0,078 доллара только за последнюю неделю, что стало худшим падением с 2018 года.

В Стамбуле, где де-факто правит оппозиционная Эрдогану Народно-республиканская партия (НРП), протест прошёл не так мирно, как в столице страны. Там были столкновения митингующих с полицией. Это, как отмечают местные СМИ, стало продолжением серии политических столкновений между НРП и ПСР из-за обвинений в коррупции.

Реакция Эрдогана

Эрдоган заявил, что он не будет участвовать в "игре, в которую играют те, кто занимается повышением валюты, процентов и цен”, а вместо этого продолжит свой собственный экономический план.

"Мы выйдем победителями из этой войны за экономическую независимость с помощью Аллаха и нашего народа", — сказал президент Турции.