Депутата КПРФ задержали во Владивостоке по делу о педофилии

Депутата Законодательного собрания Приморского края Артёма Самсонова задержали по подозрению в педофилии, сообщает информагентство PrimaMedia.

По предварительным данным, на депутата завели уголовное дело за насильственные действия сексуального характера. Если вину Самсонова удастся доказать, ему может грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением права занимать определённые должности. Сейчас у него в квартире проходят обыски.

Источник издания сообщил, что в интересах следствия и жертвы преступления информация будет выдаваться по минимуму.

Как отмечает РИА Новости, в подъезде дома, где проживает Самсонов, собрались его коллеги и журналисты. Жену депутата отказались впускать в квартиру.

"Зашли внутрь люди с нашивками СОБР. Статус Самсонова непонятен, правоохранители ничего не комментируют", — сказал первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ Анатолий Долгачёв.

Он добавил, что не верит в развратные действия со стороны Самсонова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.