"Летит кулак в лицо": жительница Тюмени рассказала о травле со стороны соседки

Жительница Тюмени Ольга Дбар пожаловалась на жёсткую травлю со стороны пожилой женщины, которая стала присматривать за соседским домом весной 2021 года.

Пенсионерка называла сына Ольги, страдающего ДЦП, "полоумным ублюдком". Она постоянно критиковала женщину из-за детских криков. В итоге разъярённая соседка поцарапала машину матери малышей, а после полицейского опроса напала на неё, передаёт Телеканал "360".

"Я открываю калитку, а мне летит кулак в лицо, я увернулась, меня только задело. Вышел сосед, начал её успокаивать, а я начала снимать всё на телефон, чтобы были доказательства", — отметила пострадавшая.

Пожилая женщина также повредила калитку на участке. Сотрудники полиции не смогли урегулировать отношения между соседями, поэтому Ольга обратилась к уполномоченному по правам детей, который подключил к делу прокуратуру.

"В конце октября соседке пришло извещение с требованием явиться в суд по административному правонарушению. Но вместо этого она вышла в местный чат и снова начала оскорблять меня и моих детей", — пояснила женщина.

Ольга намерена написать ещё одно заявление на пенсионерку. По первому пожилая женщина заплатила штраф в размере трёх тысяч рублей.

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