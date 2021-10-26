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Во Владивостоке горит рынок, пламя может перекинуться на соседние здания

Происшествия

Во Владивостоке горит Некрасовский рынок на Океаническом проспекте. По сообщению региональных МЧС, огнём охвачено одноэтажное торговое здание, есть угроза, что пламя перекинется на соседние постройки.

Во Владивостоке горит рынок, пламя может перекинуться на соседние здания

"В ходе разведки было установлено, что огнём охвачена большая часть одноэтажного рынка. Есть угроза распространения огня. Ведётся тушение пожара. По предварительным данным, общая площадь горения составила 700 кв. м.", — говорится на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что из здания рынка эвакуировали 70 человек. О пострадавших пока информации нет. Известно, что сильно обгорела обшивка здания: теплоизоляция и внешний фасад.

Ранее Pravda. Ru писала о трагедии в Набережных Челнах. В результате взрыва газа в пятиэтажке четверо человек пострадали. По сообщению СМИ, сегодня утром скончалась 22-летняя жительница дома. Девушку вызволили из-под завалов спустя два часа. Врачи боролись за её жизнь, но во время операции она скончалась.

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"Начало взрываться, хлопки, люди выбегают": горит Некрасовский рынок во Владивостоке
Автор: Екатерина Широкова
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