Во Владивостоке горит рынок, пламя может перекинуться на соседние здания

Во Владивостоке горит Некрасовский рынок на Океаническом проспекте. По сообщению региональных МЧС, огнём охвачено одноэтажное торговое здание, есть угроза, что пламя перекинется на соседние постройки.

"В ходе разведки было установлено, что огнём охвачена большая часть одноэтажного рынка. Есть угроза распространения огня. Ведётся тушение пожара. По предварительным данным, общая площадь горения составила 700 кв. м.", — говорится на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что из здания рынка эвакуировали 70 человек. О пострадавших пока информации нет. Известно, что сильно обгорела обшивка здания: теплоизоляция и внешний фасад.

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