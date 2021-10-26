Скончалась 22-летняя пострадавшая при взрыве в Набережных Челнах

22-летняя Аделина Загриева пережила клиническую смерть и скончалась во время операции. Девушку извлекли из-под завалов спустя два часа после взрыва.

Ранее службы МЧС Татарстана сообщали, что из-под обломков дома вызволили всех пострадавших. Состояние 22-летней девушки и мужчины 1951 года рождения медики оценили как тяжёлое. Ещё двоих — средней тяжести.

Медики боролись за жизнь Аделины Загриевой несколько часов. Сначала у девушки остановилось сердце и наступила клиническая смерть. Несмотря на усилия врачей, 22-летняя пострадавшая умерла во время операции, пишет Telegram-канал SHOT.

По информации МЧС после взрыва эвакуировали 32 человека.

Ранее Pravda. Ru сообщала о трагедии в Набережных Челнах. В одном из многоквартирных домов произошёл взрыв газа. В результате ЧП под завалами оказались четверо жителей пятиэтажки. Происшествие привело к разрушению шести квартир, в которых проживали 14 человек.

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