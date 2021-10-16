Младенец погиб в результате ДТП на железной дороге в Ленинградской области 16 октября.
По информации Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, инцидент произошёл на станции Поповка.
Как выявили следователи, около 11.00 женщина 1994 года попыталась с коляской перейти железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Она не заметила
Сообщается, что она слушала музыку в наушниках, поэтому, вероятно, не заметила приближающийся поезд. Тот задел в коляску, в которой находилась девочка 2020 года рождения.
В результате происшествия ребёнок получил травмы, от которых скончался в больнице.
В связи с гибелью младенца следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Проводятся допросы членов локомотивной бригады, очевидцев инцидента и родителей погибшей девочки.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В следственном управлении напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения правил поведения на железной дороге.
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