Поезд сбил коляску с ребёнком в Ленинградской области: младенец погиб

Младенец погиб в результате ДТП на железной дороге в Ленинградской области 16 октября.

По информации Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, инцидент произошёл на станции Поповка.

Как выявили следователи, около 11.00 женщина 1994 года попыталась с коляской перейти железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Она не заметила

Сообщается, что она слушала музыку в наушниках, поэтому, вероятно, не заметила приближающийся поезд. Тот задел в коляску, в которой находилась девочка 2020 года рождения.

В результате происшествия ребёнок получил травмы, от которых скончался в больнице.

В связи с гибелью младенца следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Проводятся допросы членов локомотивной бригады, очевидцев инцидента и родителей погибшей девочки.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В следственном управлении напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения правил поведения на железной дороге.

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