Россиян пытались завербовать в ряды террористов

В Красноярском крае сотрудники регионального Управления ФСБ задержали двух граждан, которые пытались включить местных жителей в состав террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, вербовщики приехали в Красноярск из республики, расположенной в Центрально-Азиатском регионе. Они проводили целенаправленную работу по агитации, пытались распространить идеологию террористов среди населения.

"Задержанные осуществляли вербовку жителей Красноярска для участия в деструктивной деятельности", — прокомментировали в УФСБ.

Следователи возбудили в отношении подозреваемых уголовные дела. В настоящий момент они заключены под стражу. В ближайшее время эксперты начнут устанавливать круг контактов задержанных.

* Террористическая организация, запрещённая на территории РФ.

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