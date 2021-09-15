В Красноярском крае сотрудники регионального Управления ФСБ задержали двух граждан, которые пытались включить местных жителей в состав террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, вербовщики приехали в Красноярск из республики, расположенной в Центрально-Азиатском регионе. Они проводили целенаправленную работу по агитации, пытались распространить идеологию террористов среди населения.
"Задержанные осуществляли вербовку жителей Красноярска для участия в деструктивной деятельности", — прокомментировали в УФСБ.
Следователи возбудили в отношении подозреваемых уголовные дела. В настоящий момент они заключены под стражу. В ближайшее время эксперты начнут устанавливать круг контактов задержанных.
* Террористическая организация, запрещённая на территории РФ.
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