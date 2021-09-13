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СК сообщил, что все пассажиры упавшего самолёта L-410 выжили

Нашли один из чёрных ящиков потерпевшего катастрофу L-410

Происшествия

Один из четырёх самописцев нашли на месте катастрофы самолёта L-410, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Сколько всего на борту было самописцев, пока не уточняется, передаёт ТАСС. 

Нашли один из чёрных ящиков потерпевшего катастрофу L-410

Самолёт L-410 был вынужден совершить аварийную посадку в минувшее воскресенье за четыре километра до села Казачинское под Иркутском. На борту было 16 пассажиров.

  • При  посадке с жёстким приземлением  погибли четыре человека, 11 пострадали, троих доставили в реанимацию.

Одной из версий крушения эксперты считают плохую видимость и отказ бортовой навигации. Судно дважды пыталось зайти на посадку, а потом с ним прервалась связь.

Глава Иркутской области объявил день траура по погибшим, он пройдёт в среду, 15 сентября. Также, по словам губернатора, семьи пострадавших получат денежные компенсации. 

 

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В Иркутской области совершил жесткую посадку самолет Л-410
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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