Суд взыскал с комика Соболева 100 тысяч рублей за неудачную шутку

Юрист из Тольятти Леонид Тарантов подал в суд на комика Илью Соболева с требованием удалить видеозапись с неудачной шуткой и взыскать с него 84 миллиона рублей. Судья взыскал со стендапера 100 тысяч рублей морального ущерба и обязал удалить ролик.

Также Соболев должен опубликовать опровержение и оплатить расходы Тарантова на оплату юридических услуг.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года в программе "Можно ваш телефончик?" на YouTube. Участник эфира должен был выполнить задание — отправить аудиосообщение с нецензурной шуткой случайному человеку из своего списка контактов. Им оказался некий Леонид. В октябре прошлого года юрист Леонид Тарантов, который оказался тем самым абонентом, подал на Соболева в суд, требуя взыскать со стендапера 84,4 миллиона рублей

Истца оскорбило то, что в программе комик использовал его фотографию с указанием имени, на что не давал согласия юрист. Также Соболев и его гость шутили по поводу того, что Тарантов якобы является гомосексуалистом. Данная ситуация задела "честь и достоинство" жителя Тольятти.

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