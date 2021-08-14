На востоке Турции разбился пожарный самолёт Бе-200.
Авиакатастрофа произошла у города Кахраманмараш, сообщает телеканал NTV.
Как сообщают турецкие СМИ, на борту самолёта находилось 6 российских сотрудников и один сотрудник Главного управления лесного хозяйства и 1 сотрудник Турецкой авиационной ассоциации.
По данным Минобороны России, на борту самолёта Бе-200 находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции.
О судьбе семи членов экипажа ничего неизвестно.
Известно, что Бе-200 был арендован у России, сообщает главное управление лесного хозяйства Турции.
Как сообщают турецкие СМИ, все члены экипажа, находившиеся на борту пожарного самолёта Бе-200, погибли.
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