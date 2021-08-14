В Турции потерпел крушение пожарный самолёт Бе-200

На востоке Турции разбился пожарный самолёт Бе-200.

Авиакатастрофа произошла у города Кахраманмараш, сообщает телеканал NTV.

Как сообщают турецкие СМИ, на борту самолёта находилось 6 российских сотрудников и один сотрудник Главного управления лесного хозяйства и 1 сотрудник Турецкой авиационной ассоциации.

По данным Минобороны России, на борту самолёта Бе-200 находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции.

О судьбе семи членов экипажа ничего неизвестно.

Известно, что Бе-200 был арендован у России, сообщает главное управление лесного хозяйства Турции.

Как сообщают турецкие СМИ, все члены экипажа, находившиеся на борту пожарного самолёта Бе-200, погибли.