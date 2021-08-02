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На Алтае пропавшая школьница угодила в подвал к 40-летнему мужчине

Происшествия » Человеческий фактор

Обстоятельства исчезновения 12-летней девочки устанавливают следователи в городе Бийск Алтайского края.

На Алтае пропавшая школьница угодила в подвал к 40-летнему мужчине

По информации краевого СУ СКР, сообщение о пропаже школьницы поступило к правоохранителям 31 июля.

Как выяснили следователи, в тот день несовершеннолетняя жительница Бийска уехала на велосипеде из дома, где её семья живет летом, и не вернулась. Позже вещи и мобильный телефон девочки нашли на берегу реки Бия.

По факту случившегося завели уголовное дело. В район происшествия прибыли сотрудники СКР и полицейские. Правоохранители при помощи спецтехники обследовали дом, берег реки и её акваторию, а также другие места возможного пребывания пропавшей. По данным поискового отряда "Лиза Алерт", в розысках девочки участвовали также более 100 волонтёров, однако найти её не удалось.

Сообщается, что в ночь на 2 августа разыскиваемая школьница сама вернулась домой. Следователи установили, что некий 40-летний мужчина удерживал девочку в подвале своего дома. О том, как она выбралась оттуда, не сообщается. Также нет информации о том, задержан ли хозяин дома, в котором оказалась несовершеннолетняя.

В настоящее время в рамках дела, возбуждённого по факту исчезновения девочки, проводится сбор доказательств.

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Автор: Владимир Васютченко
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