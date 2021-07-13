В Геленджике взорвалась гостиница. Есть жертвы

Взрыв газа произошёл сегодня рано утром в гостинице "Азалия" в Геленджике на побережье Чёрного моря.

По данным ТАСС, в результате взрыва погибли два человека, хотя местные власти пока официально подтверждают гибель одной женщины.

"Есть пятеро раненых, по меньшей мере четверо из них госпитализированы в реанимацию в тяжелом состоянии", — сообщили агентству из больницы.

На месте работают пожарные и спасатели. Причины произошедшего выясняются.

"В результате взрыва в гостинице оказались повреждены внутренние конструкции первого этажа, а также окна, — сообщает служба МЧС по региону. — По предварительной версии, причиной взрыва в частной четырехэтажной гостинице стал бытовой газ. Более 50 человек были эвакуированы".

Между тем в Сети распространяются изображения, показывающие разрушения, вызванные взрывом.

В Геленджике взорвалась гостиница. Есть жертвы