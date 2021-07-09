Пожар на заводе в Бангладеш: более 50 погибших

В результате пожара на фабрике по производству продуктов питания и напитков недалеко от столицы Бангладеш Дакки погибли 52 человека, а несколько человек оказались в ловушке.

Многие люди пострадали при прыжке с высоких этажей здания, а около двух десятков человек были спасены с крыши пожарными.

Пожар начался ночью на первом этаже завода в Нараянгандже, в 20 км от Дакки. Причины возникновения пока не выяснены, но глава пожарной службы Дакки Дину Мони Шарма сообщил, что пожар произошел из-за того, что внутри хранились легковоспламеняющиеся химикаты и пластмассы.

Согласно последнему сообщению местных СМИ, поиски людей на территории ликвидированного огнем предприятия продолжаются, потому что есть опасения, что в ночную смену работало больше сотрудников, чем говорит администрация.

"Неясно, сколько рабочих застряло. Мы собираем информацию", - сказал Reuters Мустейн Биллах, администратор района Нараянгандж.