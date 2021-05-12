Правоохранительные органы задержали в Красногвардейском районе Крыма мужчину, который в социальной сети угрожал взорвать школу.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах полуострова, мужчина таким образом решил проверить, насколько хорошо работают российские спецслужбы.
Как сообщает источник, мужчина разместил в социальной сети пост о том, что намерен проверить работу спецслужб, "попытавшись взорвать лицей".
Днём ранее произошло вооружённое нападение на школу в Казани. Стрельбу устроил 19-летний выпускник школы. В результате погибли семь детей и двое взрослых. Более 20 пострадавших находятся в больницах. Трагедия в очередной раз подняла вопрос об охране учебных заведений.
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