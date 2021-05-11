В казанской школе №175 не было охраны. 11 мая в учебном заведении прозвучали выстрелы.
В результате стрельбы погибли не менее восьми человек, в том числе семеро детей. СМИ сообщали о большем количестве жертв трагедии, официальных данных пока нет.
По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, в школе не было охраны, имелась лишь тревожная кнопка.
"Была установлена только тревожная кнопка, соединенная с ПЦО [пунктом централизованной охраны]. Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии", — написал Хинштейн в Telegram.
По предварительной информации, в школу вошёл 19-летний бывший ученик Ильназ с пособником. Первой жертвой стала учительница, затем нападавшие убили школьников в коридоре.
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Стала известна личность одного из стрелков, который напал на школу №175 в Казани.