В казанской школе, где произошла стрельба, не было охраны

В казанской школе №175 не было охраны. 11 мая в учебном заведении прозвучали выстрелы.

В результате стрельбы погибли не менее восьми человек, в том числе семеро детей. СМИ сообщали о большем количестве жертв трагедии, официальных данных пока нет.

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, в школе не было охраны, имелась лишь тревожная кнопка.

"Была установлена только тревожная кнопка, соединенная с ПЦО [пунктом централизованной охраны]. Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии", — написал Хинштейн в Telegram.

По предварительной информации, в школу вошёл 19-летний бывший ученик Ильназ с пособником. Первой жертвой стала учительница, затем нападавшие убили школьников в коридоре.