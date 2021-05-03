Под Курском шестилетний мальчик за рулём насмерть сбил свою маму

Шестилетний ребёнок в городе Щигры Курской области сбил свою маму, сидя за рулём автомобиля. Трагедия произошла на местном кладбище, сообщает управление МВД по региону.

Несовершеннолетний сел за руль припаркованного ВАЗ-21074, завёл автомобиль и тронулся назад. Мальчик наехал на свою 26-летнюю мать.

Сообщается, что женщина попыталась удержать руками автомобиль, чтобы тот не столкнулся с иномаркой. Маму ребёнка зажало между двумя автомобилями. От полученных травм она умерла в больнице.

"Многодетная полная семья, трое детей, на профилактическом учёте не состоят, трагические обстоятельства. Проводится следственная проверка", — сообщила "Курским известиям" уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталья Листопадова.

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