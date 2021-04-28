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Глава якутской компании задержан за долги по зарплате

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Правоохранительные органы задержали генерального директора АО "Сахапроект" Аркадия Габышева в рамках дело о невыплате заработной платы. В прошлом году он признал вину в невыплате зарплаты, обещал погасить долг, но так и не выполнил свои обещания.

Глава якутской компании задержан за долги по зарплате

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая, Габышев был задержан сегодня в Якутске. Задолженность по зарплате превышает 1 млн рублей, сообщает РИА "Новости". Она образовалась в период с ноября 2019 года по октябрь 2020 года, когда он не платил своим восьмерым сотрудникам зарплату.

В прошлом году глава "Сахапроект" признал вину и пообещал погасить долг по зарплате. Поэтому его отправили домой с подпиской о невыезде. Прошло более шести месяцев, а "воз и ныне там". Поэтому сотрудники Росгвардии задержали Габышева,

"ему предъявлено обвинение, готовятся документы об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу".

Кроме того, по санкции суда арестован его автомобиль марки Lexus GX 460, банковские счета компании и других подчинённых организаций.

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В Якутске задержан руководитель "Сахапроект" за не выплаченную зарплату сотрудникам
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
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