Полицию Праги эвакуируют из здания из-за угрозы взрыва

В настоящее время в Праге из здания МВД эвакуируют полицейских из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ведомство сообщило на своей официальной странице в "Твиттере".

Как говорится в сообщении, из-за анонимной угрозы взрыва происходит эвакуация людей из здания МВД, "предпринимаются меры безопасности".

Как позднее рассказало Чешское телевидение, неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании МВД Чехии в районе Праги-6. Персонал и посетителей уже эвакуировали. Сапёры проводят осмотр помещений.

Полиция уже приступила к розыску человека, который сообщил о минировании и угрожал властям. Ему "светит" длительный срок заключения.

Ранее Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, после чего страны обменялись высылкой дипломатов. Чешские власти утверждают, что за день до взрывов на складах находились Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить Сергея Скрипаля.