В США произошла очередная стрельба в школе

В американском Ноксвилле в одной из школ появился вооруженный человек. После прибытия полиции произошла стрельба.

О том, кто именно произвел выстрелы и по какой причине, сказано не было. Один мужчина погиб, другой задержан, есть пострадавший среди полицейских. Других подробностей также не приводится, передает РИА "Новости"..

Ранее в Арканзасе подросток, который стал жертвой стрельбы в американской школе, скончался в больнице. Атаковавший его сверстник пытался скрыться, но был задержан стражами порядка в соседнем районе.

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