Почти 500 тысяч рублей обманом "вытянули" у пожилого мужчины 1958 года рождения, живущего в городе Магадан.
Потерпевший заявил, что неизвестный выдал себя за сотрудника банка, который убедил его перевести часть денег на резервные счета. Параллельно с мужчиной связался второй злоумышленник, убедивший "в правоте" требования от имени сотрудника полиции.
Часть денег оказались переведены через интернет-банк, оставшаяся — посредством ближайшего банкомата. Затем магаданцу посоветовали установить на компьютер программу для удаленного доступа. Она дала зайти в личный кабинет и украсть оставшиеся деньги с банковского счета гражданина.
В последнее время все чаще стали распространены случаи, когда мошенники связываются с клиентами банков под видом правоохранителей.
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