У жителя Магадана по телефону "выцыганили" полмиллиона рублей

Почти 500 тысяч рублей обманом "вытянули" у пожилого мужчины 1958 года рождения, живущего в городе Магадан.

Потерпевший заявил, что неизвестный выдал себя за сотрудника банка, который убедил его перевести часть денег на резервные счета. Параллельно с мужчиной связался второй злоумышленник, убедивший "в правоте" требования от имени сотрудника полиции.

Часть денег оказались переведены через интернет-банк, оставшаяся — посредством ближайшего банкомата. Затем магаданцу посоветовали установить на компьютер программу для удаленного доступа. Она дала зайти в личный кабинет и украсть оставшиеся деньги с банковского счета гражданина.

В последнее время все чаще стали распространены случаи, когда мошенники связываются с клиентами банков под видом правоохранителей.