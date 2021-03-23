Первый природный пожар произошёл в Амурской области

В Амурской области на территории заказника произошёл первый в текущем году природный пожар.

Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошёл в Архарском районе на территории Гануканского заказника в пяти километрах от села Журавлёвка.

"В ликвидации огня участвуют девять парашютистов и десантников Амурской авиабазы, четыре сотрудника пожарной части №61 противопожарной службы области, сотрудник лесоохраны. Угрозы населённому пункту нет", — цитирует издание сообщение регионального минлесхоза.

По некоторым данным, виновниками пожара могли стать местные жители.