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Первый природный пожар произошёл в Амурской области

Происшествия

В Амурской области на территории заказника произошёл первый в текущем году природный пожар.

Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошёл в Архарском районе на территории Гануканского заказника в пяти километрах от села Журавлёвка.

"В ликвидации огня участвуют девять парашютистов и десантников Амурской авиабазы, четыре сотрудника пожарной части №61 противопожарной службы области, сотрудник лесоохраны. Угрозы населённому пункту нет", — цитирует издание сообщение регионального минлесхоза.

По некоторым данным, виновниками пожара могли стать местные жители.

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Автор: Максим Щегольков, Редактор: Нина Лебедь
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