В Перми проверили школу, где повар накладывала еду руками

Пермские власти провели расследование по видеозаписи в соцсетях, на которой школьная повариха накладывает салат из чана в тарелки голыми руками.

Выяснилось, что такое действительно было в школе №135 Мотовилихинского района города. Женщина уверяет, что выкладывала салат в отходы. Тем не менее, проверка есть проверка. Ревизоры обнаружили нарушения в ведении документации по уборке столовой. Сама же пища, по их данным, приготовлена вполне по СанПин, передает РИА «Новости».

«За слабый контроль по организации работы столовой» директор указанной школы получит в итоге выговор.

Ранее в Республике Алтай сгорела начальная школа 1934 года постройки, в которой обучались девять детей. Пострадавших нет.