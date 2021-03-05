Школа, в которой учились девять учеников, сгорела на Алтае

В Республике Алтай сгорела начальная школа 1934 года постройки, в которой обучались девять детей.

Как сообщает издание amic. ru, инцидент произошёл 4 марта в селе Мараловодка. Пожар начался поздним вечером. Ближайшая пожарная часть находится в районном центре Усть-Кокса в 25 километрах от места происшествия, поэтому когда пожарные добрались до школы, она уже была охвачена пламенем.

Площадь возгорания составила 680 квадратных метров. В ликвидации пожара принимали участие 17 человек и семь единиц техники. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Известно, что в момент пожара в здании находился охранник. В результате происшествия никто не пострадал.