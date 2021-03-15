Причина эвакуации сотрудников "Новой газеты" в Москве

Причиной эвакуации сотрудников "Новой газеты" в Москве, по предварительным данным, стал неприятный запах из канализации в подвале здания, сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось об эвакуации 15 сотрудников "Новой газеты" из-за появления в редакции неприятного резкого запаха, который ощущался в коридоре возле входа в здание.

"Предварительная причина появления неприятного запаха — канализация в подвальном помещении", — сказал собеседник агентства, добавив, что распространению резкого запаха по зданию способствовала система вентиляции.