Причиной эвакуации сотрудников "Новой газеты" в Москве, по предварительным данным, стал неприятный запах из канализации в подвале здания, сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об эвакуации 15 сотрудников "Новой газеты" из-за появления в редакции неприятного резкого запаха, который ощущался в коридоре возле входа в здание.
"Предварительная причина появления неприятного запаха — канализация в подвальном помещении", — сказал собеседник агентства, добавив, что распространению резкого запаха по зданию способствовала система вентиляции.
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