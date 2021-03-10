Задержан замглавы МЧС Татарстана по делу о растрате

Замминистра Татарстана по делам ГО и ЧС задержан в связи с уголовными делами о злоупотреблении должностными полномочиями и растрате.

Как утверждает Следственный комитет по республике, в 2013–2019 годы МЧС подписало договоры с двумя коммерческими организациями по монтажу сирен для оповещения населения о чрезвычайной ситуации. Работа в итоге оказалась выполнена не по техническому заданию, но в МЧС региона ее приняли.

Таким образом, система оповещения не была готова и исправна к реальным испытаниям, а деньги были присвоены и растрачены, полагает следствие.

Ранее в Республике Алтай задержали министра здравоохранения региона Сергея Коваленко по делу о получении взятки.