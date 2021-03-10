В Республике Алтай задержан глава местного минздрава. Опять взятка

В Республике Алтай задержали министра здравоохранения региона Сергея Коваленко.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в местных силовых структурах, чиновника подозревают в получении взятки.

"Идет разбирательство. Сейчас он находится в следственном управлении", — цитирует РИА "Новости" собеседника.

Известно, что Коваленко возглавил минздрав Республики Алтай в ноябре 2019 года. До этого он трудился на различных должностях в центральной больнице и администрации Майминского района, а также был заместителем министра здравоохранения региона.