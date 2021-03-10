В Республике Алтай задержали министра здравоохранения региона Сергея Коваленко.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в местных силовых структурах, чиновника подозревают в получении взятки.
"Идет разбирательство. Сейчас он находится в следственном управлении", — цитирует РИА "Новости" собеседника.
Известно, что Коваленко возглавил минздрав Республики Алтай в ноябре 2019 года. До этого он трудился на различных должностях в центральной больнице и администрации Майминского района, а также был заместителем министра здравоохранения региона.
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