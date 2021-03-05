В Красноярском крае депутат сбил на автомобиле двух местных жительниц. Одна из женщин скончалась.
Как сообщают "Аргументы и факты", инцидент произошёл в Манском районе. Депутат Первоманского сельского совета при подъезде к посёлку Ручейки сбил двух местных жительниц.
Пострадавших госпитализировали в медучреждение. Спустя несколько дней 52-летняя женщина скончалась.
По факту произошедшего следственные органы проводят проверку.
"Следственными органами принимаются все меры для устранения противоречий по обстоятельствам ДТП с целью установления истинной картины произошедшего", — цитирует издание сообщение пресс-службы регионального управления Следственного комитета.
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