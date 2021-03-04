Мужчина убил и расчленил мужа любовницы в Забайкалье

В Забайкальском крае мужчина убил супруга своей любовницы, а затем расчленил тело и закопал в гараже.

Как сообщает издание "Свободная пресса", убийство произошло в посёлке Атамановка в октябре прошлого года, обвиняемый гостил у семейной пары.

"В ходе ссоры обвиняемый набросился на 38-летнего мужчину и задушил его руками. После этого обвиняемый завернул тело убитого мужчины в ковёр и вынес в гараж. Сам вернулся и продолжил распивать спиртное. Через несколько дней обвиняемый расчленил тело убитого мужчины и перенёс его в другой гараж, расположенный на территории этого же домовладения, где закопал", — цитирует издание сообщение СУ СКР региона.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Установлено, что супруга погибшего помогала любовнику скрыть следы преступления, а также пыталась запутать следствие. Женщине также предъявлено обвинение.