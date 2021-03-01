В Омске произошло ДТП с участием трёх маршруток, в которых находились 42 пассажира.
Как сообщает издание omskgazzeta. ru, инцидент произошёл около 17:00 часов 28 февраля на остановке "Дом туриста".
Водитель маршрутного такси, выполнявшего рейс по маршруту №414 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с маршруткой "Газель Next", следовавшей по городскому маршруту №335, после чего та въехала в такое же авто, работающее на маршруте №350.
Отмечается, что на момент ДТП в маршрутках находились 42 пассажира. Пострадала одна женщина, которая с травмами была доставлена в больницу.
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