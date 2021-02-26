Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Бывшего заместителя мэра Якутска освободят по УДО
Стал известен состав сборной России на скиатлон ЧМ по лыжным гонкам
Заключительный этап Кубка IBU перенесен из Италии
Пригожин назвал розыск 13 россиян "охотой ФБР на ведьм"
Польховский пропустит этапы КМ по биатлону в Нове-Место
Во Франции обнаружили древнеримскую виллу с многоцветной мозаикой
Силуанов придумал, где найти 5 триллионов для бюджета
Врачам объяснили, как правильно сидеть на стуле: "ёрзать запрещено"
Губерниев назвал Россию нефутбольной страной

Водитель, насмерть сбивший двух подростков, арестован в Улан-Удэ

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Бурятии суд арестовал водителя, который несколько дней назад насмерть сбил двух подростков.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл 23 февраля в Улан-Удэ. Водитель сбил на регулируемом пешеходном переходе юношу и девушку 2004 года рождения, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Подростки скончались на месте.

Водитель бросил автомобиль на следующем перекрёстке. Оказалось, что машину за несколько часов до происшествия, мужчина угнал у родственника. Кроме того, установлено, что в момент ДТП водитель был пьян.

Подозреваемый арестован, ему предъявлено обвинение.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
Заключительный этап Кубка IBU перенесен из Италии
Водитель, насмерть сбивший двух подростков, арестован в Улан-Удэ
Из Берлина с упреком: в бундестаге призвали исключить Россию из Совета Европы
Под Новосибирском подростка подозревают в убийстве учительницы
Пригожин назвал розыск 13 россиян "охотой ФБР на ведьм"
Польховский пропустит этапы КМ по биатлону в Нове-Место
Москвичи выбирают памятник на Лубянке
Во Франции обнаружили древнеримскую виллу с многоцветной мозаикой
Силуанов придумал, где найти 5 триллионов для бюджета
Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам
Популярное
Российский шоу-бизнес
Суханкина призвала хорошо подумать, прежде чем усыновлять детей

Экс-солистка группы "Мираж" рассказала о проблемах, с которыми столкнулась, воспитывая приёмных детей.

Суханкина призвала хорошо подумать, прежде чем усыновлять детей
Какие неприятные открытия ожидают Украину?
Точка зрения
Какие неприятные открытия ожидают Украину?
Новости Армении
Эксперт рассказал, почему взбунтовалась армия в Армении
Общество
Баба с воза Ходорковского
Василий Амирджанов Москвичи выбирают памятник на Лубянке Василий Амирджанов Любовь Степушова Из Зеленского готовят нового Саакашвили Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Как заработать… на Марсе? Вячеслав Шпаковский
Криптовалюты
Пользователь вывел 100 биткоинов, которые приобрёл в 2010 году
Российский шоу-бизнес
Наследство Бориса Грачевского разделят на пять частей
Тренер сборной России объяснил, чего не хватило Большунову в спринте ЧМ
Новости спорта
Тренер сборной России объяснил, чего не хватило Большунову в спринте ЧМ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников