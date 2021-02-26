Водитель, насмерть сбивший двух подростков, арестован в Улан-Удэ

В Бурятии суд арестовал водителя, который несколько дней назад насмерть сбил двух подростков.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл 23 февраля в Улан-Удэ. Водитель сбил на регулируемом пешеходном переходе юношу и девушку 2004 года рождения, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Подростки скончались на месте.

Водитель бросил автомобиль на следующем перекрёстке. Оказалось, что машину за несколько часов до происшествия, мужчина угнал у родственника. Кроме того, установлено, что в момент ДТП водитель был пьян.

Подозреваемый арестован, ему предъявлено обвинение.