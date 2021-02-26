В Санкт-Петербурге студенты устроили драку со стрельбой из-за девушки. В итоге у одного из участников конфликта пропали личные вещи.
Как сообщает издание neva. today, двое студентов решили выяснить отношения. Один из них позвал на помощь товарища, а другой участник конфликта привёл поддержку в виде пятерых однокурсников.
Один из студентов достал пистолет и открыл стрельбу. Отмечается, что никто не пострадал.
Примечательно, что стрелявший сам обратился в полицию, заявив, что во время "разборки" у него пропали часы и сам пистолет. Правоохранители склонны полагать, что молодой человек потерял часы на месте драки.
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