Петербуржские студенты устроили драку со стрельбой из-за девушки

В Санкт-Петербурге студенты устроили драку со стрельбой из-за девушки. В итоге у одного из участников конфликта пропали личные вещи.

Как сообщает издание neva. today, двое студентов решили выяснить отношения. Один из них позвал на помощь товарища, а другой участник конфликта привёл поддержку в виде пятерых однокурсников.

Один из студентов достал пистолет и открыл стрельбу. Отмечается, что никто не пострадал.

Примечательно, что стрелявший сам обратился в полицию, заявив, что во время "разборки" у него пропали часы и сам пистолет. Правоохранители склонны полагать, что молодой человек потерял часы на месте драки.