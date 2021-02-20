В Норильске обрушилась галерея цеха обогатительной фабрики

Сотрудники МЧС ведут поиск людей, оставшихся под завалами. Ситуацию взял под личный контроль губернатор Красноярского края.

Обрушение галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики произошло в 4.44 местного времени (0.44 мск). В этот момент там находилось восемь человек.

"Самостоятельно спаслись два человека. Ещё четверых извлекли из-под завалов в состоянии средней степени тяжести и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Один из пострадавших умер в машине скорой помощи", — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м. Спасатели продолжают разбор завалов и поиски пострадавших, однако ситуацию осложняют сильный мороз и сохраняющаяся опасность дальнейшего обрушения железобетонных и кирпичных конструкций. Как сообщил первый замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вадим Сизых, на месте происшествия работают 195 человек и 57 единиц техники. ЧП в Норильске держит под личным контролем губернатор Красноярского края.

"Александр Усс поручил докладывать ему о ходе спасательной операции. Также по поручению губернатора к ликвидации аварии подключились силы и средства аварийно-спасательного отряда ГО и ЧС Таймырского муниципального района", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев.

Прокуратура Норильска начала проверку соблюдения техники промышленной безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает ТАСС.