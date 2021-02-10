Жительница Украины спрятала новорождённого ребёнка в морозилке

На Украине женщина родила ребёнка и затолкала его в морозильную камеру. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

Как сообщает РЕН ТВ, украинка родила ребёнка дома, а затем положила его в морозилку. Женщина утверждает, что её дочь родилась мёртвой.

После родов женщина обратилась за помощью врачей. В медучреждении она рассказала, что самостоятельно прервала беременность. Позже полицейские обнаружили тело младенца.

Труп отправили на экспертизу, чтобы установить причину смерти малыша. По факту произошедшего проводится досудебная проверка.