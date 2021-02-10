На Украине женщина родила ребёнка и затолкала его в морозильную камеру. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.
Как сообщает РЕН ТВ, украинка родила ребёнка дома, а затем положила его в морозилку. Женщина утверждает, что её дочь родилась мёртвой.
После родов женщина обратилась за помощью врачей. В медучреждении она рассказала, что самостоятельно прервала беременность. Позже полицейские обнаружили тело младенца.
Труп отправили на экспертизу, чтобы установить причину смерти малыша. По факту произошедшего проводится досудебная проверка.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.