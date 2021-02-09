Полицейские применили оружие, чтобы остановить пьяного водителя в Туве

В Туве полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого нарушителя ПДД.

Как сообщает издание regnum. ru, мужчина ехал без номеров и проигнорировал требование инспекторов об остановке. Началась погоня, правоохранители стали преследовать нарушителя. Его езда создавала опасность для других участников движения.

"Полицейские приняли решение остановить транспортное средство путем его повреждения. Услышав два предупредительных выстрела в воздух из табельного оружия, водитель остановил автомашину на 10 километре автодороги", — цитирует издание пресс-службу регионального МВД.

В отношении мужчины составили четыре административных протокола. Оказалось, что ранее он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Кроме того, нарушитель был пьян, а прав у него не было.