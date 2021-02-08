Женщина прожила пять дней в засыпанной снегом машине

77-летняя Джанет Вуд из американского штата Нью-Джерси оказалась взаперти в своём автомобиле после сильного снегопада, который полностью засыпал снегом её машину.

У женщины нет дома и она жила в собственном минивэне. Вуд удалось выжить пять дней, не выходя из машины. Затем её вытащили пожарные. После спасения женщина отправилась к риелтору для поиска жилья.