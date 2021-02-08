77-летняя Джанет Вуд из американского штата Нью-Джерси оказалась взаперти в своём автомобиле после сильного снегопада, который полностью засыпал снегом её машину.
У женщины нет дома и она жила в собственном минивэне. Вуд удалось выжить пять дней, не выходя из машины. Затем её вытащили пожарные. После спасения женщина отправилась к риелтору для поиска жилья.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?